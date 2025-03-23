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Минобороны назвало потери украинских войск за сутки

Минобороны: потери украинских войск за сутки составили до 1380 человек
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки составили до 1380 человек. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции, передает РИА Новости.

«Потери украинских войск за сутки составили до 1380 человек», — проинформировало российское оборонное ведомство.

ВС России взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР.

14 марта военнослужащие «Южной» группировки российских войск взяли под контроль населенные пункты Новомарково и Горький в ДНР. По данным Минобороны, российские военные нанесли поражение подразделениям четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.

12 марта государственная пограничная служба Украины заявила, что российские войска атакуют границу Сумской области с целью прорвать оборону ВСУ и расширить зону боевых действий.

Ранее Рогов заявил о продвижении российских войск в Запорожской области.

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