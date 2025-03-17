МО опубликовало видео брошенных в Курской области позиций ВСУ с техникой и БПЛА

Появилось видео с оставленными укрепленными позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были выбиты военнослужащими российской группировки войск «Север» в ходе освобождения населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное Курской области. Кадры опубликовало министерство обороны России.

На видео можно увидеть сгоревшие автомобили, иностранные снаряды и оружие, которое оставили украинские солдаты. Начальник штаба батальона с позывным «Восток» показал ручной гранатомет, который на Украине изготовили по американским чертежам. Он добавил, что на территории Курской области также были найдены чешский, шведский и сингапурский гранатометы, а также противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Помимо этого, на видео попали укрепления украинской армии на холме, где преимущественно размещались расчеты БПЛА противника. Также на оперативной съемке запечатлены новые дроны, которые были брошены бойцами ВСУ.

До этого руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что украинские военные могли оставить в Курской области техники минимум на $120 млн. По его словам, в основном ВСУ оставили танки Abrams. Много брошенной техники есть на фото- и видеоматериалах, отснятых в регионе.

Ранее силовики заявили, что путей для отхода ВСУ на технике в Курской области нет.