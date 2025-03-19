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Бойцы «Айдара» отступают из Курской области к Сумам

«Север»: бойцы батальона «Айдар» отступают из Курской области к Сумам
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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) отступают из Курской области России к Сумской области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки войск «Север».

Сообщается, что ВС РФ ведут ожесточенные боевые действия в районе Гоголевки и в лесных массивах в окрестностях Гуево на Сумском направлении.

«Из Гуево деморализованный противник, в том числе неонацисты «айдара», пытаются малыми группами сбежать в направлении Сумской области», — сообщили в группировке.

Подчеркивается, что отступающих украинских бойцов преследуют с использованием БПЛА и артиллерии.

По данным «Севера», за сутки силы группировки продвинулись на 2,8 км и уничтожили 5 единиц бронетехники ВСУ.

До этого ВСУ попытались осуществить прорыв в Суджанском районе Курской области. Параллельно сообщалось о попытках прорыва в Краснояружском районе Белгородской области — в направлении Демидовки и около поселка Прилесье.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал про роты украинских уголовников в Курской области.

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