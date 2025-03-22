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США ударили по аэропорту Ходейда в Йемене

Al Masirah: США нанесли три удара по международному аэропорту Ходейда в Йемене
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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Авиация США нанесла три удара по международному аэропорту Ходейда в Йемене. Об этом сообщил йеменский телеканал Al Masirah.

«Американский агрессор нанес три авиаудара по международному аэропорту Ходейды», — сказано в сообщении канала.

США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов в ночь на 16 марта. В ходе нее американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена.

20 марта сообщалось, что Вооруженные силы США провели серию авиаударов по позициям йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена. В этот же день стало известно, что группировка атаковала авианосец USS Harry Truman («Гарри Трумэн») в Красном море.

В ночь на 22 марта сообщалось, что хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене выпустили гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» по аэропорту имени Бен-Гуриона в городе Тель-Авив в Израиле.

Ранее Трамп обвинил Иран в координации атак йеменских хуситов.

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