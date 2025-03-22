Хуситы выпустили баллистическую ракету по главному аэропорту Израиля

Хуситы сообщили о ракетной атаке по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве

Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене выпустили гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» по аэропорту имени Бен-Гуриона в городе Тель-Авив в Израиле. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.

«Проведена военная операция по нанесению удара по аэропорту Бен-Гурион с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», — говорится в сообщении.

Международный аэропорт имени Бен-Гуриона является главной воздушной гаванью Израиля.

18 марта сообщалось, что йеменские хуситы нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» по базе ЦАХАЛ в пустыне Негев в ответ на возобновление Израилем операции в секторе Газа. Хуситы пообещали «расширить масштабы» атак, «если военные действия в секторе Газа не прекратятся».

Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа в ответ на отказ Палестины от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее хуситы ударили по «Гарри Трумэну» в Красном море.