Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хуситы заявили об атаке на американский авианосец

Хуситы заявили, что атаковали авианосец USS Harry Truman в Красном море
close
U.S. Navy

Военизированная группировка шиитов «Ансар Аллах», действующая на территории Йемена, атаковала авианосец USS Harry Truman («Гарри Трумэн») в Красном море. Об этом сообщил ТАСС.

Ночью хуситы сбили американский разведывательный беспилотник типа MQ-9 над йеменским городом Дамар.

18 марта сообщалось, что бойцы «Ансар Аллах» в третий раз ударили по кораблю USS Harry Truman в Красном море в ответ на американскую операцию. На следующий день в группировке заявили о еще одном ударе по авианосцу.

США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов в ночь на 16 марта. В ходе нее американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена.

Ранее Трамп обвинил Иран в координации атак йеменских хуситов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами