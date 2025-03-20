Хуситы заявили об атаке на американский авианосец

Военизированная группировка шиитов «Ансар Аллах», действующая на территории Йемена, атаковала авианосец USS Harry Truman («Гарри Трумэн») в Красном море. Об этом сообщил ТАСС.

Ночью хуситы сбили американский разведывательный беспилотник типа MQ-9 над йеменским городом Дамар.

18 марта сообщалось, что бойцы «Ансар Аллах» в третий раз ударили по кораблю USS Harry Truman в Красном море в ответ на американскую операцию. На следующий день в группировке заявили о еще одном ударе по авианосцу.

США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов в ночь на 16 марта. В ходе нее американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена.

Ранее Трамп обвинил Иран в координации атак йеменских хуситов.