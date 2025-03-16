«Взрывы были как землетрясение»: что известно об ударах США по Йемену

США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов: американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена. Дональд Трамп пообещал хуситам «ад, подобного которому они никогда не видели», если атаки в Красном море не прекратятся. В результате ударов погиб как минимум 31 человек, более сотни ранены. В России уже призвали стороны прекратить применение силы и вступить в политический диалог.

Минувшей ночью американская армия атаковала позиции хуситов в Йемене, сообщает телеканал Al Arabiya. Несколько ударов были нанесены по ракетным и беспилотным системам, а также по установкам ПВО. В частности, атакам подверглись военные объекты в городе Таиз.

По информации портала Walla, также была атакована энергетическая инфраструктура в городе Дахьян в округе Саада на северо-западе страны. Населенный пункт полностью обесточен.

Удары частично наносились истребителями с авианосца Harry S. Truman, который находится в Красном море.

Центральное командование вооруженных сил США охарактеризовало атаку как начало крупномасштабной операции по всему Йемену.

Президент США Дональд Трамп, отдавая приказ начать атаку против йеменских хуситов, отметил, что она необходима, чтобы защитить американские и союзные суда, а также восстановить свободу судоходства в Красном море. По словам политика, удары будут наноситься до тех пор, пока группировка не прекратит атаки на суда.

Вскоре после ударов Трамп написал в своем посте на сайте Truth Social, что если атаки хуситов не прекратятся, на них «обрушится ад, подобного которому они никогда не видели».

В посте он также предупредил Иран, что ему необходимо немедленно прекратить поддерживать хуситов. Если Тегеран будет угрожать Вашингтону, Америка «призовет его к полной ответственности и не будет любезной».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ответ осудил действия США и заявил, что у Вашингтона «нет полномочий» диктовать свою внешнюю политику.

Удары по Йемену могут наноситься в течение нескольких недель и представляют собой крупнейшую военную операцию США на Ближнем Востоке с момента вступления Трампа в должность в январе.

Walla со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника отмечает, что одной из немногих стран, которая была проинформирована о предстоящих атаках до их начала, стал Израиль.

Как утверждает Пентагон, с 2023 года хуситы атаковали военные корабли США 174 раза, а коммерческие суда — 145 раз. Хуситы заявляют, что эти атаки совершаются в знак солидарности с палестинцами из-за атак Израиля на Газу.

Последствия ударов

По меньшей мере 31 человек погиб, еще 101 ранен в результате американских ударов, сообщил представитель министерства здравоохранения, управляемого хуситами, Анис аль-Асбахи. Эти показатели могут возрасти, так как под завалами, возможно, остаются люди.

Среди пострадавших и погибших есть женщины и дети.

В минздраве заявили, что авиаудары США были направлены на жилые районы, где не было военных казарм или складов оружия.

Жители Саны сообщили, что удары нанесли по зданию в опорном пункте хуситов.

«Взрывы были сильными и потрясли район, как землетрясение. Они напугали наших женщин и детей», — рассказал агентству Reuters местный житель Абдулла Яхья.

Что говорят хуситы

Политическое бюро хуситов назвало атаки «военным преступлением».

Хуситы подчеркнули также, что удары армии Соединенных Штатов не повлияют на намерения хуситов атаковать израильские суда в Красном море. Они обещают возобновить нападения на израильские суда, проходящие через Красное и Аравийское моря, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив, положив конец периоду относительного спокойствия, начавшемуся в январе с прекращением огня в секторе Газа.

«Наши йеменские вооруженные силы полностью готовы противостоять эскалации эскалацией», — говорится в заявлении политического бюро хуситов на их телеканале Al-Masirah.

Одновременно хуситы объявили о готовности вступить в переговоры с США ради достижения мира. По словам одного из лидеров группировки, движение «Ансар Аллах» готово обсудить перемирие, если США «предпримут серьезную попытку» урегулирования.

«Каналы для переговоров могут быть открыты, мы всегда поддерживали диалог», — сказал представитель хуситов, добавив, что Вашингтон не сможет добиться своих целей путем агрессии.

Реакция Москвы

Госсекретарь США Марко Рубио проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о начале военной операции, сообщил ночью Госдеп США. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты не намерены терпеть продолжающиеся нападения на американские военные и торговые суда в Красном море.

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Лавров в свою очередь заявил о необходимости немедленного прекращения применения силы всеми сторонами и призвал их вступить в политический диалог для нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие, сообщил российский МИД.

Стороны «условились оставаться в контакте».