США нанесли удары по хуситам в провинции Эль-Ходейда

Вооруженные силы США провели серию авиаударов по позициям йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Masirah, контролируемый повстанцами.

По данным канала, атаки были нанесены в районе Эль-Катиб округа Эль-Мина. В результате четырех ударов цели в зоне поражения были уничтожены. Информация о возможных жертвах или разрушениях не уточняется.

Утром 20 марта военизированная группировка шиитов «Ансар Аллах», действующая на территории Йемена, атаковала авианосец USS Harry Truman («Гарри Трумэн») в Красном море.

Ночью хуситы сбили американский разведывательный беспилотник типа MQ-9 над йеменским городом Дамар.

США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов в ночь на 16 марта. В ходе нее американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена.

Ранее хуситы заявили, что нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Тель-Авива.