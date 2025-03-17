Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в координации атак йеменских хуситов и пообещал, что Тегеран ожидают «тяжелые последствия». Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Пусть никто не заблуждается! Сотни атак, совершаемых хуситами — зловещими бандитами и головорезами из Йемена, которых ненавидит сам йеменский народ, — все исходят от Ирана и организованы Ираном», — написал он.

Трамп заявил, что «любая дальнейшая атака или ответ со стороны «хуситов» будет встречен «мощной силой».

В ночь на 16 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов: американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена. Дональд Трамп пообещал хуситам «ад, подобного которому они никогда не видели», если атаки в Красном море не прекратятся. В результате ударов не выжил как минимум 31 человек, более сотни ранены. В России уже призвали стороны прекратить применение силы и вступить в политический диалог.

В ООН выразили обеспокоенность ударами США по Йемену и призвали прекратить все военные действия.

Ранее хуситы ударили по американскому авианосцу в Красном море.