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ВС РФ с 15 марта взяли под контроль три населенных пункта

Минобороны: ВС РФ за неделю взяли под контроль три населенных пункта
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Российские военнослужащие в период с 15 по 21 марта взяли под контроль три населенных пункта в Курской и Запорожской областях. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что подразделения группировки войск «Север» за прошедшую неделю освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенные пункты Рубанщина и Заолешенка в Курской области. Сейчас бойцы Вооруженных сил РФ продолжают уничтожать вторгшиеся в регион украинские формирования.

«Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных действий освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области», — говорится в заявлении.

13 марта командование группировки войск «Север» оповестило президента РФ Владимира Путина о начале завершающего этапа операции по освобождению Курской области от ВСУ. После этого военнослужащим ВС РФ удалось в сжатые сроки взять под свой контроль несколько десятков населенных пунктов. Среди них — административный центр Суджанского района, а также села Малая Локня и Черкасское Поречное.

21 марта журналисты ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что командование украинских войск перебросило резервы в Сумскую область. По данным агентства, ВСУ планируют предпринять попытки по деблокированию своей группировки, попавшей в окружение в приграничных районах Курской области.

Ранее Путин заявил о стремительных и дерзких операциях российских войск в Курской области.

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