Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В силовых структурах заявили о переброске резервов ВСУ в Сумскую область

ТАСС: ВСУ сосредотачивают резервы в Сумской области для деблокирования военных
close
Serhii Nuzhnenko via Reuters

Командование украинских войск сосредотачивает резервы в Сумской области для попытки деблокирования группировки, попавшей в окружение в приграничных районах Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, в настоящее время Вооруженные силы РФ продолжают уничтожать украинские формирования в приграничном регионе. В частности, речь идет о подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), укрывшихся в лесополосах.

«В Марьино в Сумской области враг сосредотачивает резервы для попытки деблокирования окруженного <...> личного состава ВСУ», — добавил он.

При этом в силовых структурах уточнили, что разведчики ВС РФ успешно вскрывают места скопления живой силы и техники украинских войск. Далее по ним наносятся удары с помощью беспилотников и артиллерийских орудий.

13 марта командование группировки российских войск «Север» доложило президенту страны Владимиру Путину, что солдаты приступили к завершающему этапу операции по освобождению Курской области от формирований ВСУ. После этого ВС РФ в сжатые сроки смогли взять под контроль десятки населенных пунктов, включая административный центр Суджанского района.

Несмотря на это, украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать окружение ВСУ в приграничном регионе.

Ранее Путин назвал террористами всех украинских бойцов, вторгшихся в Курскую область.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами