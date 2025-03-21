ТАСС: ВСУ сосредотачивают резервы в Сумской области для деблокирования военных

Командование украинских войск сосредотачивает резервы в Сумской области для попытки деблокирования группировки, попавшей в окружение в приграничных районах Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, в настоящее время Вооруженные силы РФ продолжают уничтожать украинские формирования в приграничном регионе. В частности, речь идет о подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), укрывшихся в лесополосах.

«В Марьино в Сумской области враг сосредотачивает резервы для попытки деблокирования окруженного <...> личного состава ВСУ», — добавил он.

При этом в силовых структурах уточнили, что разведчики ВС РФ успешно вскрывают места скопления живой силы и техники украинских войск. Далее по ним наносятся удары с помощью беспилотников и артиллерийских орудий.

13 марта командование группировки российских войск «Север» доложило президенту страны Владимиру Путину, что солдаты приступили к завершающему этапу операции по освобождению Курской области от формирований ВСУ. После этого ВС РФ в сжатые сроки смогли взять под контроль десятки населенных пунктов, включая административный центр Суджанского района.

Несмотря на это, украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать окружение ВСУ в приграничном регионе.

Ранее Путин назвал террористами всех украинских бойцов, вторгшихся в Курскую область.