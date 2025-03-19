Путин заявил о стремительных и дерзких операциях российских войск в Курской области

В последнее время Вооруженные силы (ВС) России совершили ряд стремительных и дерзких операций на территории Курской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры, передает сайт Кремля.

«Вы знаете, и мы хорошо знаем, что наши войска в последнее время провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области», — сказал глава государства.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее российские бойцы рассказали о трудностях операции «Поток» под Суджей.