Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) складировали снаряды для гранатомета Мk 19 в больнице слободы Гончаровка в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в учреждении обнаружили несколько цинковых коробок с гранатами. Само здание сильно пострадало в результате боевых действий, в частности, весь первый этаж выгорел, отметили авторы.

Об освобождении Гончаровки сообщало министерство обороны России 14 марта. Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее стало известно о присутствии заградотрядов ВСУ в Курской области.