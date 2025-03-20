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Стало известно о присутствии заградотрядов ВСУ в Курской области

ТАСС: заградотряды стояли за спинами мобилизованных бойцов ВСУ в Курской области
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Заградительные отряды стояли за спинами мобилизованных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), отправленных в приграничные районы Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

В материале отмечается, что украинские заградительные отряды находились на второй и третьей линиях обороны.

«Они состояли из различных элитных частей ВСУ и наемников», — уточнил источник агентства.

По его словам, члены заградительных отрядов должны были предотвратить отступление мобилизованных бойцов ВСУ из Курской области. Но в результате они первыми покинули поле боя, когда Вооруженные силы РФ начали масштабное наступление в регионе.

13 марта командование группировки российских войск «Север» сообщило президенту страны Владимиру Путину о начале завершающего этапа операции по освобождению Курской области от формирований ВСУ. После этого ВС РФ в сжатые сроки смогли взять под контроль десятки населенных пунктов, включая административный центр Суджанского района.

18 марта российский лидер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы он заявил, что украинским военным в Курской области при сдаче в плен будут гарантированы жизнь и достойное обращение.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отказался признавать окружение ВСУ в Курской области.

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