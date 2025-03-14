Подразделения группировки войск «Север» во время наступательных действий освободили Гончаровку в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гончаровка», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Гоголевки, Горналя, Гуева, Заолешенки, Запселья, Олешни и Рубанщины. Отражена одна контратака противника.

Утром 14 марта Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что украинские военные, которые все еще остаются на позициях у границы в Курской области, продолжают оказывать сопротивление Вооруженным силам РФ.

13 марта министерство обороны РФ заявило, что российские бойцы освободили город Суджа в Курской области от украинских формирований. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Север», также взявшие под свой контроль хутор Подол и поселок Меловой.

Позже российский лидер Владимир Путин обратился к участникам операции по освобождению Суджи, поблагодарив их за решение этой задачи.

Ранее в Верховной раде Украины высказались о провале ВСУ в Курской области.