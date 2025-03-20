Путин поручил не преследовать украинцев, незаконно находящихся в России

Путин обязал незаконно находящихся в РФ украинцев уехать до 10 сентября

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий преследовать незаконно находящихся в России до 10 сентября. Указ размещен на официальном портале правовой информации.

«Находящиеся в РФ граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в России, должны до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в РФ», — говорится в указе.

В случае нежелания легализоваться украинцы до 10 сентября должны покинуть Россию.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что требование остановить принудительную мобилизацию на Украине — шаг президента России Владимира Путина по спасению украинского народа от лидера страны Владимира Зеленского.

18 марта российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд важных международных вопросов. В том числе российский президент пообещал сохранить жизнь пленным солдатам ВСУ.

Ранее Путин рассказал, как украинцы «наказывают Европу».