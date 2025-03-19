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Рогов заявил, что Путин пытается спасти украинцев от Зеленского

Рогов: Путин спасает украинцев от Зеленского требованием по мобилизации
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Требование остановить принудительную мобилизацию на Украине — щаг президента России Владимира Путина по спасению украинского народа от лидера страны Владимира Зеленского. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Президент России, требуя остановить насильственную мобилизацию на территории, подконтрольной режиму Зеленского, сделал серьезный шаг по спасению тысяч жизней граждан Украины, которых отлавливают на улицах для отправки на фронт», — сказал Рогов.

По его словам, украинцы должны понимать, кто о них заботится, в отличие от Зеленского.

Также Рогов отметил, что полное прекращение мобилизации на Украине — одна из гарантий того, что украинские военные не используют перемирие для пополнения своих подразделений и подготовки к новому этапу эскалации конфликта.

Накануне российский лидер и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд важных международных вопросов. Особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке и в акватории Красного моря. Стороны договорились о совместных усилиях по деэскалации напряженности в кризисных регионах, а также о развитии сотрудничества в области нераспространения ядерного оружия и укрепления глобальной безопасности. В Кремле считают, что эти шаги способствуют улучшению российско-американских отношений.

Позже американский лидер заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят завершить вооруженный конфликт.

Ранее Путин в беседе с Трампом призвал устранить первопричины кризиса на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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