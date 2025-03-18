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Путин и Трамп в разговоре затронули международные вопросы

Песков: Трамп и Путин в разговоре затронули международные вопросы
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Andrew Harnik/AP/Александр Казаков/РИА Новости

В ходе телефонного разговора президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обсудили ряд актуальных международных вопросов, среди которых особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке и в акватории Красного моря. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Пресс-служба Кремля сообщила о договоренности о совместных усилиях по стабилизации обстановки в кризисных регионах, а также о налаживании сотрудничества в сфере нераспространения ядерного оружия и обеспечения глобальной безопасности. Эти шаги, по мнению Кремля, будут способствовать улучшению российско-американских отношений.

До этого президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили дальнейшее развитие сотрудничества двух стран.

Американский лидер заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят завершить вооруженный конфликт.

Ранее в офисе Зеленского отреагировали на разговор Путина и Трампа.

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