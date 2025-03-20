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В США раскрыли, когда в конфликте на Украине наступил переломный момент

NI: провал контрнаступления ВСУ в 2023 году стал переломным моментом в конфликте
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Крах украинского контрнаступления в 2023 году на Запорожском направлении стал поворотным моментом в конфликте. Об этом пишет американский журнал National Interest.

«Если в этом конфликте и был переломный момент, то это, вероятно, было неудачное украинское контрнаступление летом 2023 года», — говорится в материале издания.

Автор статьи считает, что ситуация у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя была бы сейчас лучше, если бы та военная операция имела хотя бы частичный успех.

Контрнаступление ВСУ в 2023 году на Запорожском направлении закончилось провалом и разгромом украинских войск. Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» 5 октября 2023-го сообщил, что с 4 июня противник потерял более 90 тысяч военных, 557 танков и почти 1900 бронемашин.

19 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры Путин заявил о завершающем этапе разгрома ВСУ в Курской области.

В сжатые сроки военным Вооруженных сил России удалось освободить более 1100 км территории в регионе. 13 марта российские бойцы вытолкнули противника из Суджи — единственного города, окуппированного украинцами во время вторжения в Курскую область в августе 2024 года. Сейчас там идут работы по разминированию.

Ранее в США назвали сроки полного прекращения огня на Украине.

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