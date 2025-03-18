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«Противник в растерянности»: хуситы ударили по «Гарри Трумэну» в Красном море

Хуситы сообщили, что нанесли третий удар по авианосцу США в Красном море
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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» в третий раз ударили по американскому авианосцу USS Harry Truman («Гарри Трумэн») в Красном море в ответ на удары США по Йемену, сообщил в своем Telegram-канале представитель их ВС Яхья Сариа.

Согласно публикации, в атаке участвовали две крылатые ракеты и два беспилотника. Еще одна крылатая ракета и четыре БПЛА атаковали эсминец США.

«Нанесение удара по авианосцу стало третьим за последние 48 часов. Противник оказался в состоянии растерянности, что заставило многие его военные корабли отступить в северную часть Красного моря», — отмечается в посте.

Хуситы заявили, что их удары сорвали воздушную атаку США на Йемен, и пообещали продолжить в таком же ключе, пока агрессия против их страны не прекратится.

В ночь на 16 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов: американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена. Трамп пообещал хуситам «ад, подобного которому они никогда не видели», если атаки в Красном море не прекратятся. В результате ударов более сотни человек были ранены, несколько десятков не выжили.

Ранее Иран ответил на обвинения США в «причастности» к атакам хуситов.

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Удары США по хуситам
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