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Хуситы сообщили о новой атаке по американскому авианосцу

Хуситы заявили об очередном ударе по авианосцу США Harry Truman
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Petty Officer 3rd Class Gabriela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йеменские хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли новый удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море. Об этом, ссылаясь на представителя сформированных хуситами вооруженных сил Яхью Сариа, сообщает ТАСС.

По его словам, атака на авианосец была осуществлена несколькими крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Сариа отметил, что американский флот в Красном море готовился совершить «масштабную воздушную агрессию» против Йемена. В ответ на это хуситы в четвертый раз за 72 часа нанесли удар по авианосцу Harry Truman, тем самым сорвав планы США и не дав им совершить агрессию.

Представитель хуситов подчеркнул, что в ходе операции все поставленные цели были успешно достигнуты.

18 марта хуситы нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» по базе Военно-воздушных сил Израиля в пустыне Негев в ответ на возобновление Израилем операции в секторе Газа.

Ранее Иран отверг обвинения США в причастности к атакам хуситов.

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