Над центром Йемена сбили беспилотник США

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) сбило американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над провинцией Дамар к югу от столичной провинции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По его словам, в районе Мабар был сбит разведывательный беспилотник типа MQ-9.

До этого сообщалось, что вблизи воздушного пространства Ирана был замечен разведывательный беспилотник США MQ-4C.

Отмечается, что американский шпионский беспилотник, столкнувшись с иранскими истребителями F-14 и разведывательными БПЛА, отступил со своей позиции вблизи иранского воздушного пространства.

17 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Иран в координации атак йеменских хуситов и пообещал, что Тегеран ожидают «тяжелые последствия».

В ночь на 16 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов: американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена.

Ранее лидер хуситов пригрозил ударами по американским судам в Красном и Аравийском морях.