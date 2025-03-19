В Генпрокуратуре пообещали наказать всех причастных к пыткам в Курской области

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил о неизбежности наказания для военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытали и расстреливали мирных жителей Курской области. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры с участием президента России Владимира Путина.

«Разумеется, принцип неотвратимости наказания будет обеспечен в отношении каждого, кто пытал и расстреливал мирных граждан», — подчеркнул Краснов.

Он также доложил Путину, что ситуация с вражеским вторжением в Курскую область находится под его личным контролем. По его словам, прокуроры следят за соблюдением гарантий на предоставление гражданам жилищных сертификатов, компенсаций и других мер поддержки и гуманитарной помощи.

На этом же заседании коллегии Генеральной прокуратуры Владимир Путин сообщил, что операция по разгрому бойцов ВСУ в Курской области находится на завершающем этапе. Российский лидер отметил, что войска РФ провели ряд стремительных и дерзких действий в регионе.

В сжатые сроки российским военным удалось освободить более 1100 км территории в Курской области. В частности, 13 марта противника выбили из Суджи — единственного города, который удалось занять ВСУ во время вторжения в августе 2024 года. Сейчас в освобожденной Судже ведутся работы по разминированию.

Ранее Минобороны показало кадры с брошенными ВСУ позициями в Курской области.