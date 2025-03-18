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В Раде заявили о продвижении ВС России в Сумской области

Безуглая: армия России зашла в Сумскую область на глубину в несколько километров
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России зашли на территорию Сумской области Украины на глубину в несколько километров. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Российские войска уже зашли где-то настолько вглубь, сколько осталось подконтрольной нам территории на Курщине», — говорится в сообщении, опубликованном в 15:49 по московскому времени.

Незадолго до этого власти Хотенского поселкового совета в Сумской области Украины призвали жителей 14 населенных пунктов к эвакуации в связи с ухудшением ситуации с безопасностью. Все населенные пункты общины находятся в зоне риска, подчеркнули власти.

14 марта сообщалось, что в Сумской области организовали принудительную эвакуацию жителей из восьми населенных пунктов. На следующий день военный блогер Юрий Подоляка заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к обороне в Сумской области на фоне отступления из Курской области.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов подчеркнул, что многие жители приграничных населенных пунктов Сумской области, где была объявлена эвакуация населения, отказываются покидать свои дома.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил РФ сообщили о заходе российских подразделений в Сумскую область.

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