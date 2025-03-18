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Жителей Сумской области призвали эвакуироваться

Власти Сумской области призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться
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Станислав Красильников/РИА Новости

Власти Хотенского поселкового совета в Сумской области Украины призвали жителей 14 населенных пунктов к эвакуации в связи с ухудшением ситуации с безопасностью. Об этом говорится в сообщении поселкового совета в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В условиях значительного ухудшения безопасности настоятельно призываем жителей общины покинуть опасные зоны и переместиться в безопасные места. Все населенные пункты общины находятся в зоне риска», — сказано в заявлении.

В поселковом совете уточнили, что эвакуация касается поселка Хотень и 13 соседних сел.

14 марта сообщалось, что в Сумской области на севере Украины организовали принудительную эвакуацию жителей из восьми населенных пунктов.

На следующий день военный блогер Юрий Подоляка заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к обороне в Сумской области на фоне отступления из Курской области.

Как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, многие жители приграничных населенных пунктов Сумской области, где была объявлена эвакуация населения, отказываются покидать свои дома.

Ранее глава минобороны Украины назвал провал ВСУ в Курской области плановым решением.

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