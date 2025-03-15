Стало известно о подготовке ВСУ к обороне в Сумской области из-за наступления России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к обороне в Сумской области на фоне отступления из Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный блогер Юрий Подоляка.

«Командование противника прекрасно понимает, что долго сдерживать ВС РФ на границах области им не удастся, а потому оно уже активно готовится к боям на территории Сумской области», — заявил он.

По словам военного блогера, 13 марта было принято решение об эвакуации населения восьми сел Юнаковской и Миропольской общин, которые в ближайшее время могут отказаться под контролем российской армии. Подоляка отметил, что командование украинской армии проводит перегруппировку войск, что свидетельствует о том, что ВСУ ожидают «глубокий заход» ВС РФ в Сумскую область с двух направлений, среди которых Басовка-Журавка и Мирополье.

Он добавил, что на данный момент населенный пункт Гоголевка находится под контролем украинской стороны, однако это вопрос зачистки, поскольку на самом деле солдат ВСУ на территории уже почти нет.

До этого в сводке Минобороны РФ сообщалось, что российские бойцы группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области.

Кроме того, в ведомстве отметили, что инженерные войска армии России начали работы по разминированию территорий в приграничных районах Курской области.

Ранее силовики объяснили значение освобождения Рубанщины в Курской области.