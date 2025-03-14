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На Украине начали принудительную эвакуацию жителей из Сумской области

На Украине приступили к принудительной эвакуации жителей из Сумской области
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Oleg Petrasiuk/The Ukrainian Armed Forces/Reuters

В Сумской области на севере Украины организовали принудительную эвакуацию жителей из восьми населенных пунктов. Об этом сообщает Сумская обладминистрация на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных общин Сумского района», — говорится в публикации.

Причиной такого решения является «обострение оперативной ситуации на территории области», отметили местные власти.

Планируется эвакуировать 543 человека. По словам руководителя военной администрации региона Владимира Артюха, есть люди, которые «не собираются эвакуироваться, чем ограничивают деятельность Вооруженных сил Украины».

12 марта начальник российского Генштаба Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину в пункте управления группировки «Курск» сообщил, что на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Российские бойцы продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зону безопасности, подчеркнул Герасимов. Он добавил, что военнослужащие ВСУ начали активно сдаваться ввиду бесперспективности дальнейшего сопротивления.

Ранее Путин предложил создать зону безопасности вдоль госграницы.

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