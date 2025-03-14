Рогов заявил, что многие жители Сумской области «ждут русских»

Рогов: жители Сумской области отказываются эвакуироваться, так как ждут русских

Многие жители приграничных населенных пунктов Сумской области, где была объявлена эвакуация населения, отказываются покидать свои дома. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Он рассказал, что получил «проверенную информацию» о ситуации в украинском регионе.

«Большинство населения отказывается покидать свои дома в рамках принудительной эвакуации, пишут письменные заявки на отказ, так как ждут русских», — сказал Рогов.

13 марта администрация Сумской области заявила о начале принудительной эвакуации граждан из восьми приграничных населенных пунктов. Речь идет о городах и селах, расположенных в Юнаковской и Миропольской территориальных общинах.

Украинские власти уточнили, что приняли соответствующее решение в связи с «обострением оперативной ситуации». Всего свои дома должны покинуть 543 человека, но глава военной администрации региона Владимир Артюх рассказал, что некоторые граждане «не собираются эвакуироваться».

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил РФ сообщили о заходе российских подразделений в Сумскую область.