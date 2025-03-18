Офицеры 115-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают без суда и следствия украинских мобилизованных за попытку оставления территории воинской части. Об этом рассказали РИА Новости в пророссийском подполье.

По словам собеседника агентства, на территории одной из частей указанной бригады нашли расстрелянного украинского бойца.

Накануне военнопленный Назар Валеченко, который сдался российским войскам в курском приграничье, рассказал, что иностранные наемники не дают отступать военнослужащим ВСУ, стреляют в убегающих.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее российские силовики рассказали о спецкурсе ВСУ по правилам поведения в плену.