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Пленный из ВСУ заявил, что наемники отстреливают отступающих бойцов

Пленный Валеченко: наемники отстреливают отступающих военных ВСУ под Курском
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Иностранные наемники в Курской области не дают отступать военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), стреляют в убегающих. Об этом рассказал военнопленный Назар Валеченко, который сдался российским войскам в курском приграничье, передает ТАСС со ссылкой на видеоролик Минобороны РФ.

«Иностранцы, британец, слышал, что назад смысла идти нет, потому что они будут отстреливать нас. Мы сдавались, потому что смысла нет», — поделился Валаченко.

По его словам, в российском плену к нему отнеслись хорошо, «никто не бил, накормили, оказали помощь».

Валеченко также рассказал, что изначально он заплатил $5 тыс. за возможность остаться в тылу и охранять завод в Полтавской области, который затем был ликвидирован силами РФ. После этого его отправили в Сумскую область, а затем в Курскую область.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее российские силовики рассказали о спецкурсе ВСУ по правилам поведения в плену.

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