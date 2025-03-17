Российские силовики рассказали о спецкурсе ВСУ по правилам поведения в плену

ТАСС: ВСУ ввели курс по правилам поведения в плену после боев в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в учебном центре в Черниговской области ввели специальный курс по правилам поведения в плену. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что эту информацию удалось получить в ходе допроса пленного 5-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Военный рассказал, что специальный курс ввели на фоне поражений украинской армии в Курской области.

«Преподаватели учебного курса признавали, что большинство солдат ВСУ насильно мобилизованы, при первой же возможности они сдадутся в плен, где не должны рассказать лишнего», — рассказал пленный.

12 марта начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что в ходе боевых действий в Курской области были взяты в плен более 430 бойцов ВСУ. Он отметил, что украинские военные видят бесперспективность дальнейшего сопротивления и сами активно сдаются в плен.

До этого военнопленный из 12-го батальона Нацгвардии Украины Назар Воличенко в ходе допроса рассказал о приказе командования ВСУ расстреливать отступающих бойцов. Он также сообщил, что сдался в плен, так как не видел смысла продолжать боевые действия.

По словам Воличенко, в процессе эвакуации по ним со стороны украинцев стрелял миномет, чтобы устранить своих же бойцов и не дать им попасть в плен. Военный призвал своих побратимов последовать его примеру и тоже сдаться, так как толку держать оборону нет.

Ранее пленный боец ВСУ попросил дать ему гражданство России.