Украинские военные назвали катастрофой отступление из Курской области

Би-би-си: в ВСУ назвали отступление из Курской области катастрофой и коллапсом

Украинские военные называют отступление из Курской области катастрофой и коллапсом. Об этом сообщает Би-би-си.

По информации издания, 9 марта один из украинских солдат обратился к Би-би-си и сообщил, что он находится в Судже. Военнослужащий поделился, что в украинских войсках царит паника. Они пытаются отступать колоннами, но попадают под атаки российских беспилотников.

«За одну минуту вы можете увидеть 2–3 дрона, это много», — поделился боец ВСУ.

Еще один украинский военный назвал ситуацию в Курской области катастрофической. Он рассказал, что смог выйти из Суджи ночью. Боец уточнил, что весь плацдарм ВСУ в Курской области будет потерян, и удерживать его больше нет смысла.

До этого командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов рассказал, что украинские войска пытаются удержать три населенных пункта в Курской области.

Ранее сообщалось об ожесточенных боях вдоль трассы Суджа — Юнаковка.