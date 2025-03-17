Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские военные назвали катастрофой отступление из Курской области

Би-би-си: в ВСУ назвали отступление из Курской области катастрофой и коллапсом
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские военные называют отступление из Курской области катастрофой и коллапсом. Об этом сообщает Би-би-си.

По информации издания, 9 марта один из украинских солдат обратился к Би-би-си и сообщил, что он находится в Судже. Военнослужащий поделился, что в украинских войсках царит паника. Они пытаются отступать колоннами, но попадают под атаки российских беспилотников.

«За одну минуту вы можете увидеть 2–3 дрона, это много», — поделился боец ВСУ.

Еще один украинский военный назвал ситуацию в Курской области катастрофической. Он рассказал, что смог выйти из Суджи ночью. Боец уточнил, что весь плацдарм ВСУ в Курской области будет потерян, и удерживать его больше нет смысла.

До этого командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов рассказал, что украинские войска пытаются удержать три населенных пункта в Курской области.

Ранее сообщалось об ожесточенных боях вдоль трассы Суджа — Юнаковка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами