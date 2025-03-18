Российские военные начали вывозить брошенную технику ВСУ из Курской области

«Ъ»: бойцы РФ начали вывоз трофейной и брошенной техники ВСУ из Курской области

Российские военные начали вывозить трофейную и брошенную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По информации издания, на тягачах вывозили две боевые машины пехоты западного производства M2A2 Bradley ODS-SA с блоками динамической защиты и кустарными средствами защиты от беспилотников. Эти БМП были покинуты своими экипажами и позднее захвачены бойцами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота после отступления украинских военнослужащих в населенном пункте Казачья Локня.

«Ъ» пишет, что на одной из боевых машин пехоты была нанесена надпись «Не трогать ДШБ 155 бригада». Одна из БМП была оснащена комплексом радиоэлектронной борьбы, который позднее сняли, вероятно, для использования в интересах подразделения.

Издание отмечает, что образцы захваченной техники отправят вглубь территории РФ. Российские военные специалисты проинспектируют и изучат их.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

До этого сообщалось, что ВСУ оставили в Курской области лучшие образцы техники при отступлении.