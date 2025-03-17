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В США призвали НАТО рассредоточить самолеты по Европе на фоне уязвимости перед «Орешником»

FP: НАТО нужно рассредоточить самолеты по всей Европе из-за комплекса «Орешник»
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Johanna Geron/Reuters

НАТО необходимо рассредоточить свои самолеты по всей Европе из-за уязвимости перед российским ракетным комплексом «Орешник». Об этом говорится в материале американского журнала Foreign Policy (FP).

«Нынешняя европейская оборона мало что сделает для защиты от «Орешника». <...> НАТО следует <...> сделать свои основные авиабазы ​​менее привлекательными целями для российских ракет. Этого можно добиться, рассредоточив самолеты по отдаленным местам, <...> по всей Европе», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что некоторые страны НАТО уже тренируются и готовятся к определенным операциям по дозаправке и перевооружению в рассредоточенных местах.

21 февраля президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии Форума будущих технологий. Глава государства призвал обеспечить отечественным производителям преимущества в случае возвращения в РФ иностранных брендов, рассказал об уникальных характеристиках ракеты «Орешник» и заявил, что в России научились выращивать бананы. О чем еще говорил российский лидер — в материале «Газеты.Ru».

18 февраля глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев во время международной выставки вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ) заявил, что иностранцы проявляют интерес к российскому «Орешнику».

Ранее в США признали, что НАТО беззащитно перед «Орешником».

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