RS: НАТО не имеет средств защиты от ударов российской ракеты «Орешник»

У стран НАТО нет средств защиты от российского ракетного комплекса «Орешник». Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

«Действительно, в случае с ракетой «Орешник» никакой защиты нет», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, российский комплекс «Орешник», ракеты которого достигают скорости более 10 махов, имеет возможность уничтожить оружейные заводы НАТО, военно-морские, армейские и военно-воздушные базы.

До этого бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми заявил, что один размещенный на территории Белоруссии комплекс «Орешник» может навсегда заставить успокоиться Польшу.

6 декабря Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Белорусский лидер отметил, что в случае принятия соответствующего решения руководством России, цели «Орешника» должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение ракетного комплекса в Белоруссии, отметив, что прежде чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

Ранее Лукашенко назвал число «Орешников», необходимых для защиты Белоруссии.