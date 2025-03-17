Диверсантам из Вооруженных сил Украины пообещали предоставить вид на жительство в США (грин-карту) за вывод иностранных наемников из Курской области. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, ВСУ собирают специальные диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются вывести иностранцев.

До этого в российских силовых структурах рассказали о дезертирстве испаноговорящих наемников, которых командование ВСУ перебросило в лесной массив в районе Гоголевки в Курской области. По словам источника ТАСС, иностранные военные, вероятно, колумбийцы, отказались участвовать в боевых действиях и сбежали после того, как попали под огонь российских военных.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее наемников из Польши и Грузии обвинили в особой жестокости под Курском.