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ТАСС рассказал о дезертирстве иностранных наемников под Гоголевкой

ТАСС: испаноговорящие наемники ВСУ дезертировали под Гоголевкой
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Sofiia Gatilova/Reuters

Испаноговорящие наемники, которых командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в лесной массив юго-западнее Гоголевки в Курской области, отказались участвовать в боевых действиях и сбежали. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«В лесной массив юго-западнее Гоголевки командование ВСУ перебросило группу испаноговорящих наемников, вероятно, колумбийцев», — уточнил собеседник агентства.

По словам источника, наемники дезертировали после того, как попали под артиллерийский огонь Вооруженных сил России. Военные с потерями бежали в направлении Юнаковки.

До этого российские силовики рассказали о спецкурсе для бойцов ВСУ в учебном центре в Черниговской области. В ходе допроса один из пленных украинских военных уточнил, что на фоне поражений в Курской области и насильственной мобилизации на Украине бойцов учат правилам поведения в российском плену. Преподаватели учебного центра рассказывают, как вести себя и не выдать лишнюю информацию.

Ранее наемники рассказали об опасности боевых действий на Украине.

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