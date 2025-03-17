Наемники Вооруженных сил Украины из Польши и «Грузинского национального легиона» (признан в РФ террористической организацией) отличились особыми зверствами в Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия-24».

«Показания людей, которых эвакуировали с освобожденных территорий, есть. И как раз они упоминают о том, что особыми зверствами отличались поляки, отличались представители «Грузинского легиона», и ряд иностранцев, которые выполняли просто какие-то менеджерские функции, больше управляя информационными потоками», — поделился подробностями Мирошник.

Он добавил, что точные данные, в частности, о числе иностранных наемников в Курской области, которые совершили военные преступления, огласят позднее. Сейчас попавшие в плен иностранцы дают показания. Мирошник подчеркнул, что на скамью подсудимых сядут все причастные к зверствам на курской территории.

До этого в российских силовых структурах рассказали о дезертирстве испаноговорящих наемников, которых командование ВСУ перебросило в лесной массив в районе Гоголевки в Курской области. По словам источника, иностранные военные, вероятно, колумбийцы, отказались участвовать в боевых действиях и сбежали после того, как попали под огонь российских военных. Наемники с потерями бежали в направлении Юнаковки.

Ранее житель Суджи рассказал о жестокости наемников ВСУ.