Украинские танкисты в Судже признались, что их заставили воевать

Жительница освобожденной курской Суджи Анна Богунова рассказала о признаниях украинских солдат. Ее слова приводит РИА Новости.

«У нас в огороде стоял танк, тут около дома танки ходили... Ну все поразнесли... Они сказали — мы не виноваты, нас послали, а один говорит: «Либо пять лет тюрьмы в подвале, либо поедешь повоюешь», — вспомнила она.

Суджа была освобождена в марте 2025 года. Она находилась под оккупацией ВСУ в течение семи месяцев. Украинские войска вторглись в российский регион в августе 2024 года. Они пробивались к Курской АЭС, но российские войска не позволили им достичь этого.

14 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ ударили по зданию краеведческого музея в Судже. Сотрудница музея, которая оставалась в городе во время оккупации войсками ВСУ и пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние, не выжила.

13 марта министерство обороны России сообщило, что военнослужащие ВС РФ освободили курский город Суджу от украинских формирований.

Ранее в сети появилось видео с жителем Суджи, хвалившим украинских и российских военных.