В Курахово задержали участника обстрелов Донбасса

Бывшего украинского военнослужащего задержали в освобожденном Курахово в ДНР, ранее он участвовал в обстрелах Донбасса. Об этом РИА Новости рассказали в МВД.

«Установлен житель города Курахова, который по собственной инициативе заключил контракт с ВСУ и в дальнейшем проходил службу в течение года на территории ДНР, где вел огонь по военнослужащим ДНР», — рассказали в МВД.

Задержанного передали профильным службам для проверки на предмет причастности мужчины к преступлениям против мирного населения Донбасса.

Недавно жительница освобожденного Курахово в Донецкой народной республике заявила, что стала свидетелем того, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) издевались над жителями поселка.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в освобожденном Курахово многие жилые здания нуждаются в восстановлении, в городе продолжают оставаться мирные жители.

Ранее житель донецкого города Курахово обвинил ВСУ в «охоте» на мирных граждан.