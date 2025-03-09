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Житель донецкого города Курахово обвинил ВСУ в «охоте» на мирных граждан

РИА Новости: военные ВСУ использовали дроны для расправ над жителями Курахово
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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские военнослужащие расправлялись над мирными гражданами в городе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), нанося по ним удары с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местного жителя, который был вынужден бежать из населенного пункта.

По словам источника агентства, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «охотились» на мирных граждан. В том числе из-за этого серьезно пострадали двое его знакомых, которых спасти не удалось.

«Над нами дроны летали, тогда еще русских не было», — сказал житель Курахово.

Он добавил, что одна из атак украинского БПЛА на город произошла, когда российские военные находились на подступах к нему. Перед этим солдаты ВСУ подожгли камыш в одном из жилых кварталов, и люди «побежали смотреть».

«Как только четыре человека собрались вместе, сразу туда прилетело», — вспомнил источник агентства.

6 января пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны полностью взяли Курахово в ДНР под контроль. Боевую задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Юг».

Ранее житель Курахово рассказал, как украинские бойцы обстреливали город из оружия западного производства.

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