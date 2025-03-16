Жительница Курахово рассказала об издевательствах ВСУ над мирным населением

РИА Новости: ВСУ заставили жителя Курахово петь гимн Украины, а затем убили

Жительница освобожденного Курахово в Донецкой народной республике заявила, что стала свидетелем того, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставили местного жителя петь гимн Украины, а потом убили его. Ее слова приводит РИА Новости.

«Парня на колени поставили, заставляли гимн Украины петь. Потом все-таки его убили. Это местный житель», — заявила она.

По словам женщины, этот инцидент она видела через окно вместе с подругой.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в освобожденном Курахово многие жилые здания нуждаются в восстановлении, в городе продолжают оставаться мирные жители.

По его словам, в населенном пункте постоянно действуют сотрудники республиканских УФСБ и МВД. Он также отметил приоритетные направления работы: восстановление электроснабжения, обеспечение топливом, социальная защита населения и тесное взаимодействие гражданских служб.

6 января пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны полностью взяли Курахово в ДНР под контроль.

Ранее житель Курахово обвинил ВСУ в «охоте» на мирных граждан.