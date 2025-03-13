Пушилин рассказал о восстановлении жилых домов в Курахово

Пушилин: много домов в Курахово подлежат восстановлению, в городе остаются люди

В освобожденном Курахово многие жилые здания нуждаются в восстановлении, в городе продолжают оставаться мирные жители. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Много домов подлежат восстановлению. В городе проживают люди, которые не захотели эвакуироваться, с ними работает Народный фронт, оказывая всевозможную помощь», – отметил глава региона во время посещения Курахово вместе с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

По словам Пушилина, в населенном пункте постоянно действуют сотрудники республиканских УФСБ и МВД.

Он также отметил приоритетные направления работы: восстановление электроснабжения, обеспечение топливом, социальная защита населения, и тесное взаимодействие гражданских служб.

Пушилин заявил о намерении организовать работу в Курахово по штабному принципу, используя опыт восстановления Мариуполя, и взял под личный контроль выполнение всех задач.

6 января пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны полностью взяли Курахово в ДНР под контроль.

Ранее житель Курахово обвинил ВСУ в «охоте» на мирных граждан.