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ВСУ заподозрили в применении «Длинного Нептуна» при атаке на Краснодарский край

В РФ допустили, что ВСУ применили «Длинный Нептун» для удара по Туапсинскому НПЗ
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ЧП Краснодар | новости/VK

Украинские военнослужащие могли применить ракету «Длинный Нептун» для атаки на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В материале подчеркивается, что незадолго до удара местные жители услышали звук, напоминающий рев реактивного двигателя. Позже на территории инфраструктурного объекта произошел мощный взрыв, нехарактерный для атак с использованием беспилотных летательных аппаратов.

14 марта Telegram-канал Baza сообщил, что украинские дроны нанесли удар по нефтебазе в Туапсинском районе Краснодарского края. После этого на территории объекта начался пожар.

Впоследствии ситуацию прокомментировал губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, на нефтебазе загорелся один из резервуаров с бензином. В результате огонь распространился на площади более 1000 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб смогли локализовать пожар лишь в ночь на 16 марта.

15 марта украинский лидер Владимир Зеленский заявил об успешном испытании ракеты «Длинный Нептун», дальность полета которой составляет 1000 км. Глава государства уточнил, что ракета уже прошла «успешное боевое применение».

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать предприятия в Самарской области.

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