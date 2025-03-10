В Самарской области сообщили об атаке ВСУ на предприятия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 10 марта пытались атаковать предприятия в Самарской области, в Новокуйбышевске было ликвидировано три беспилотника. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «63 регион».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» писал, что в результате атаки возгораний и повреждений не зафиксировано, все работает в штатном режиме.

«Сегодня ночью враг предпринял очередную попытку атаки наших предприятий. Она была безуспешной. В Новокуйбышевске ликвидированы три беспилотника», — заявил он.

Этой ночью жители Новокуйбышевска в Самарской области рассказали, что около 01:30 по московскому времени услышали в небе над городом звук, похожий на работу двигателя беспилотника. Чуть позже со стороны нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) раздался мощный взрыв. Очевидцы сообщили, что видели яркие вспышки в небе. По неподтвержденной информации, один из украинских беспилотников был сбит на подлете к заводу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.