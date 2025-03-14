В Туапсе площадь возгорания на нефтебазе превысила 1000 квадратных метров

В городе Туапсе Краснодарского края площадь пожара на нефтебазе после атаки беспилотников превысила 1000 квадратных метров. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Ночью киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара — больше 1000 квадратных метров», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:10 по московскому времени.

В тушении пожара принимают участие 121 человек, задействовано 39 единиц техники, отметил Кондратьев. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, добавил он.

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко уточнил, что возгорание резервуара на территории нефтебазы произошло в 3:07 по московскому времени.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza сообщил, что в Туапсе беспилотники атаковали нефтебазу. По словам очевидцев, они слышали характерный звук беспилотника и взрыв. В городе работали сирены.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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