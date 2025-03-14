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Жители Туапсе сообщили об атаке беспилотников и пожаре на нефтебазе

Baza: в Туапсе беспилотники атаковали нефтебазу
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Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В городе Туапсе Краснодарского края беспилотные летательные аппараты атаковали нефтебазу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей.

«По словам очевидцев, около получаса назад они слышали характерный звук беспилотника и взрыв. После этого на территории местной нефтебазы, расположенной в городе, начался пожар», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:31 по московскому времени.

В городе работают сирены, добавил Telegram-канал. Официальная информация пока не поступала.

В МЧС уточнили, что в Краснодарском крае в настоящее время объявлена угроза ракетной опасности.

Незадолго до этого сообщалось, что аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов, добавили в Росавиации.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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