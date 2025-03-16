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Пожарные локализовали огонь на нефтекомплексе в Туапсе

Пожарные локализовали огонь на нефтекомплексе в Туапсе на площади 1250 кв. м
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Shutterstock

Пожарные локализовали возгорание на нефтекомплексе в Туапсе на площади 1250 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Уточняется, что тушение возгорания продолжается — на месте работают 188 человек и 55 единиц техники.

В ночь на 14 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали нефтекомплекс в Туапсе, в результате чего загорелся один из резервуаров с бензином, площадь возгорания превысила 1 тысячу квадратных метров. Позже власти уточнили, что работы по предотвращению распространения огня на нефтеперерабатывающем заводе продолжаются, а объем горящего резервуара составляет до 20 тысяч тонн.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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