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Зеленский заявил об успешном испытании «Длинного Нептуна» с дальностью 1 тыс. км

Зеленский сообщил об испытании ракеты «Длинный Нептун» с дальностью 1 тыс. км
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Sven Hoppe/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале об успешном испытании ракеты «Длинный Нептун».

По его словам, в ракетной программе страны есть «существенные результаты».

«Длинный Нептун» прошел испытания и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар», — сообщил лидер.

Он добавил, что дальность палета «Длинного Нептуна» составляет 1 тыс. км, и поблагодарил разработчиков, производителей и военных страны.

В прошлом декабре глава минобороны республики Рустем Умеров рассказал, что на Украине началось серийное производство ракеты-дрона «Паляниця». Выпуск вооружения осуществляется при совместном участии государства и частного предприятия. Зеленский отмечал, что украинские войска впервые применили ракету-дрон 24 августа 2024 года.

Военный эксперт Андрей Кошкин считает, «Паляниця» вряд ли окажется эффективным оружием, так как остается под вопросом способность военно-промышленного комплекса Украины создать качественное оборудование. Кроме того, прошлый опыт Украины в создании оружия показал, что все разработки представляли собой модернизацию уже существующего оборудования.

Ранее поставленные Киеву батареи ПВО Samp-T почти исчерпали боезапас.

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