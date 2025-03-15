Появились подробности об осужденных за нападение на Суджу военных ВСУ

Осужденные за нападение на Суджу военные ВСУ служили в бригаде, запускавшей БПЛА

Четверо украинских военнослужащих, осужденных за нападение на Суджу в Курской области, служили в 61-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая занималась запуском беспилотников на территорию России. Об этом говорится в материалах их дела, передает ТАСС.

Речь идет о военнослужащих ВСУ Владимире Одноочко, Александре Плаксивом, Сергее Погромском, Николае Тяжкоробе, в отношении которых 14 марта Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о блокировке Суджи.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее Путин высказался о попавших в плен наемниках ВСУ.